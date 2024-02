Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Eisleben/MZ. - Die Zwangsversteigerung einer Industrie- und Gewerbefläche auf dem ehemaligen Fortschritt-/Wolfschacht zwischen Eisleben und Volkstedt scheint unter keinem guten Stern zu stehen. Der zweite Termin in dieser Sache am Amtsgericht Eisleben ist am Mittwoch ohne Ergebnis zu Ende gegangen – obwohl es mehrere interessierte Bieter gab.