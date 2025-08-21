Mit einem großen Fest ist der Spielplatz jetzt eingeweiht worden.

Vor 20 Jahren angedacht - deshalb hat der Bau des Spielplatzes in Wormsleben so lange gedauert

Was lange währt, wird gut

Die große Nestschaukel wurde von den Kindern sofort in Beschlag genommen.

Wormsleben. - Es hatte seinen Grund, dass die Einweihung des neuen Spielplatzes in Wormsleben mit allem Drum und Dran – also mit Musik vom Spielmannszug in Erdeborn, Eis- und Bratwurststand, Nudeln mit roter Soße aus der Volksküche, gesponsert von den Feuerwehrleuten, und vielen Gratulanten aus der gesamten Gemeinde - gefeiert wurde.