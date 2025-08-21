Ungültige Personalausweise Abgelaufene Dokumente: Welche Folgen auf Säumige im Mansfelder Land zukommen
Hunderte Einwohner im Mansfelder Land besitzen nach einer MZ-Umfrage keinen gültigen Personalausweis. Haben Behörden mit Vergesslichen ein Nachsehen?
Aktualisiert: 21.08.2025, 10:50
Hettstedt/MZ. - Zehn Jahre behält ein Personalausweis in der Bundesrepublik Deutschland für Personen ab 24 Jahren seine Gültigkeit. Ein Zeitraum, in dem die rechtzeitige Beantragung eines neuen Dokumentes durchaus in Vergessenheit geraten kann.