Hunderte Einwohner im Mansfelder Land besitzen nach einer MZ-Umfrage keinen gültigen Personalausweis. Haben Behörden mit Vergesslichen ein Nachsehen?

Abgelaufene Dokumente: Welche Folgen auf Säumige im Mansfelder Land zukommen

Der Personalausweis der Bundesrepublik Deutschland ist zehn Jahre gültig, wenn der Inhaber das 24. Lebensjahr vollendet hat.

Hettstedt/MZ. - Zehn Jahre behält ein Personalausweis in der Bundesrepublik Deutschland für Personen ab 24 Jahren seine Gültigkeit. Ein Zeitraum, in dem die rechtzeitige Beantragung eines neuen Dokumentes durchaus in Vergessenheit geraten kann.