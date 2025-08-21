weather heiter
  4. Ungültige Personalausweise: Abgelaufene Dokumente: Welche Folgen auf Säumige im Mansfelder Land zukommen

Hunderte Einwohner im Mansfelder Land besitzen nach einer MZ-Umfrage keinen gültigen Personalausweis. Haben Behörden mit Vergesslichen ein Nachsehen?

Von Daniela Kainz Aktualisiert: 21.08.2025, 10:50
Der Personalausweis der Bundesrepublik Deutschland ist zehn Jahre gültig, wenn der Inhaber das 24. Lebensjahr vollendet hat. (Foto: DPA/Marijan Murat)

Hettstedt/MZ. - Zehn Jahre behält ein Personalausweis in der Bundesrepublik Deutschland für Personen ab 24 Jahren seine Gültigkeit. Ein Zeitraum, in dem die rechtzeitige Beantragung eines neuen Dokumentes durchaus in Vergessenheit geraten kann.