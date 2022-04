Von einem „Hexenmeister“ verfolgt: 21-jähriger Angeklagter bleibt in der Psychiatrie

Halle/Eisleben - Das Landgericht Halle hat einen 21-Jährigen, der mehrere Straftaten in Eisleben, Hettstedt und Sangerhausen begangen hat, wegen Schuldunfähigkeit freigesprochen. Der Mann leide an einer schweren schizophrenen Erkrankung, sagte der Vorsitzende Richter der Jugendkammer, Detlev Bortfeldt. Da ohne Behandlung weitere Straftaten zu erwarten seien, ordnete das Gericht die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Der Mann ist bereits Anfang April in den Maßregelvollzug Uchtspringe eingewiesen worden, nachdem er Ende vergangenen Jahres festgenommen worden war.