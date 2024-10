Eisleben/MZ/BTH. - Ein Gasleck sorgt aktuell für einen Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Mitarbeitern der Stadtwerke der Lutherstadt Eisleben. In der Freistraße in Eisleben soll, so die Schilderung eines Polizeisprechers, ein Fahrzeug beim Rückwärtsfahren gegen eine Gasleitung gefahren sei und diese beschädigt haben. Die Meldung ging 14.11 Uhr in der Leitstelle Mansfeld-Südharz ein. Die Feuerwehr sperrte den Bereich ab. Die Bewohner von vier Wohnhäusern wurden evakuiert. Insgesamt handele es sich um 15 Personen. Der Einsatz ist noch nicht abgeschlossen.