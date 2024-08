In Erdeborn kann das Wasser wieder uneingeschränkt getrunken und verwendet werden. Was die Versorger Midewa und Stadtwerke Lutherstadt Eisleben zum Thema Bakterienbelastung sagen.

Erdeborn/Eisleben/MZ. - Das Trinkwasser in Erdeborn muss nicht mehr abgekocht werden. Wie der Wasserversorger Midewa am Freitag mitteilte, könne das Wasser wieder uneingeschränkt verwendet werden. Vor drei Wochen hatte das Gesundheitsamt des Landkreises ein Abkochgebot für Erdeborn verhängt, weil eine Verunreinigung durch Bakterien (Enterokokken) festgestellt worden war. Diese Keime können unter anderem Durchfallerkrankungen auslösen.

Laut Midewa-Sprecherin Nancy Föhse seien in dieser Woche im Ortsnetz Erdeborn Trinkwasserproben genommen und zur Analyse in ein akkreditiertes Labor gegeben worden. Im Ergebnis könne das Abkochgebot in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt nun wieder aufgehoben werden.

Midewa dankt betroffenen Bürgern für Verständnis

Der Wasserversorger dankte den betroffenen Bürgern für das Verständnis und das besonnene Handeln in den vergangenen Wochen. Aufgrund der fortlaufenden Desinfektion könne es weiter zu leichten Geruchs- und Geschmacksveränderungen kommen. Dies sei aber in keiner Weise schädlich.

Auf Anfrage der MZ, ob es Erkenntnisse gebe, wie es zu der Bakterienbelastung gekommen ist, teilte Michaela Haltrich, Leiterin der Midewa-Niederlassung Mansfelder Land-Querfurter Platte mit: „Wir haben eine Menge Erkenntnisse gesammelt, mögliche Ursachen der Verunreinigung definiert und stimmen uns fast täglich intensiv mit dem Gesundheitsamt ab, um gemeinsam dafür zu sorgen, dass das Trinkwasser aus dem Hahn wieder bedenkenlos genutzt werden kann. Das hat für uns höchste Priorität.“

„Schuldzuweisungen sind wenig hilfreich“

Schuldzuweisungen, an welcher Stelle die Bakterien ins Netz eingedrungen sein könnten und auf welchem Weg sie sich möglicherweise weiter verbreitet haben, seien „wenig hilfreich“, so Haltrich.

Fakt sei, dass Trinkwasser nicht an Stadt- oder Ortsgrenzen Halt mache und es deshalb schwierig sei, die exakte Quelle und den Zeitpunkt einer Belastung des Trinkwassers mit Enterokokken zu definieren. Die Midewa habe von Anfang an alles unternommen, um die Qualitätsansprüche an das Trinkwasser wieder zu 100 Prozent erfüllen zu können, so die Niederlassungsleiterin.

Hochbehälter Erdeborn geleert und gereinigt

Die beiden Kammern des Hochbehälters Erdeborn seien vorsorglich geleert und gereinigt sowie sichtbar gewordene Haarrisse in der Bausubstanz beseitigt worden. Von dem Hochbehälter aus wird das Wasser, das die Midewa von den Stadtwerken Lutherstadt Eisleben übernimmt, an die Kunden in Erdeborn verteilt.

„Für die Versorgungssicherheit ist dieser Hochbehälter immens wichtig“, betonte Haltrich. „Wir werden das Trinkwasser, das im Hochbehälter Erdeborn zwischengespeichert ist, bis zum Ende der Hitzeperiode auf jeden Fall weiter desinfizieren. Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, um die Qualität auf hohem Niveau gewährleisten zu können.“

Stadtwerke Eisleben: Trinkwasserqualität einwandfrei

Die Stadtwerke Lutherstadt Eisleben (SLE) erklärten, dass die Trinkwasserqualität in ihrem Versorgungsgebiet „einwandfrei“ sei. „Seit dem Auftreten von Enterokokken im Trinkwassernetz in Erdeborn führen die SLE regelmäßig und umfassend Wasserproben durch – stets in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt“, teilten die SLE mit. „Diese Proben bestätigen, dass alle gesetzlichen Anforderungen an die Wasserqualität erfüllt werden und das Trinkwasser bedenkenlos getrunken und genutzt werden kann.“

Im SLE-Netz sei an zwei Tagen jeweils eine einzelne Enterokokke festgestellt worden, hieß es weiter. Da alle weiteren Proben einwandfrei gewesen seien, habe das Gesundheitsamt keine Maßnahmen verhängt. In Abstimmung mit der Behörde habe man vorsorglich entschieden, das Trinkwasser in Teilen des Versorgungsgebiets mit einer minimalen, gesundheitlich unbedenklichen Menge Chlor zu desinfizieren.

Freiwillige und vorsorgliche Chlorierung

Diese Maßnahme betreffe das dem Hochbehälter Wolferode nachgelagerte Trinkwassernetz in den Ortschaften Helfta, Unterrißdorf, Wormsleben, Lüttchendorf, Seeburg, Rollsdorf und Neckendorf. Die Chlorierung erfolge freiwillig und vorsorglich. Laut Gesundheitsamt seien im SLE-Netz keine Reinigungsarbeiten oder andere Maßnahmen erforderlich. Zudem betonten die Stadtwerke, dass man mit der Midewa „eng und vertrauensvoll“ zusammenarbeite, um die Trinkwasserversorgung stets sicherzustellen.