  4. Discounter im Gewerbegebiet Rothenschirmbach: Thomas-Philipps-Markt in Rothenschirmbach wird im nächsten Jahr renoviert

Die Filiale des Discounters Thomas Philipps im Gewerbegebiet Rothenschirmbach wird umgestaltet. Wann es soweit sein wird und was geplant ist.

Von Jörg Müller 17.10.2025, 10:00
Der Thomas-Philipps-Markt in Rothenschirmbach ist 1994 eröffnet worden.
Der Thomas-Philipps-Markt in Rothenschirmbach ist 1994 eröffnet worden. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Rothenschirmbach/MZ. - Der Thomas-Philipps-Markt im Gewerbegebiet Rothenschirmbach wird im kommenden Jahr umfassend renoviert und umgestaltet. Zuvor werde es einen Ausverkauf geben. „Der Markt wird vollständig leergeräumt“, teilte Natalie Nordio auf MZ-Anfrage mit. Sie ist Mitarbeiterin einer Agentur, die für die Pressearbeit der Thomas Philipps GmbH & Co. KG verantwortlich ist.