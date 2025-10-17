Die Filiale des Discounters Thomas Philipps im Gewerbegebiet Rothenschirmbach wird umgestaltet. Wann es soweit sein wird und was geplant ist.

Thomas-Philipps-Markt in Rothenschirmbach wird im nächsten Jahr renoviert

Der Thomas-Philipps-Markt in Rothenschirmbach ist 1994 eröffnet worden.

Rothenschirmbach/MZ. - Der Thomas-Philipps-Markt im Gewerbegebiet Rothenschirmbach wird im kommenden Jahr umfassend renoviert und umgestaltet. Zuvor werde es einen Ausverkauf geben. „Der Markt wird vollständig leergeräumt“, teilte Natalie Nordio auf MZ-Anfrage mit. Sie ist Mitarbeiterin einer Agentur, die für die Pressearbeit der Thomas Philipps GmbH & Co. KG verantwortlich ist.