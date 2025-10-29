Nach Aus in Castingshow „The Voice of Germany“: Sänger Marc Spitze gibt Konzert im Eisleber Katharinenstift

Für den Eisleber Musiker Marc Spitze dreht sich die Welt nach dem Ausstieg aus der Castingshow „The Voice of Germany“ weiter. Er gibt mit Musikerfreund Jannes Hedler ein Konzert im Katharinenstift und hat einen Tipp, wer den Talentwettbewerb gewinnt.