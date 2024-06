Am 8. Juni findet in Eisleben das Petrikirchplatzfest statt. An dem Fest beteiligt sich auch der Synagogenverein und bietet an diesem Tag Aktionen für Kinder und Führungen an.

Eisleben/MZ. - „Wir möchten als Verein sichtbarer werden und die ehemalige Synagoge in der Öffentlichkeit noch bekannter machen“, sagt Bernd Gentkow. Er ist in diesem Jahr zum neuen Vorsitzenden des Vereins Eisleber Synagoge gewählt worden, ebenso wie Stellvertreterin Monika Gibas und Schatzmeisterin Steffi Schwan.

Neben der verstärkten Öffentlichkeitsarbeit möchte der neue Vorstand insbesondere die Sanierung des ehemaligen jüdischen Gotteshauses in der Lutherstraße in Eisleben weiter vorantreiben.

Am kommenden Samstag, 8. Juni, wird sich der Verein erstmals am Petrikirchplatzfest beteiligen, um für sein Anliegen zu werben. Ab 14 bis etwa 17 Uhr wird es vor der Synagoge Mitmachangebote und Spiele für Kinder geben, so Gentkow. Die Lutherstraße werde dafür gesperrt.

Eröffnung einer neuen Ausstellung in der Synagoge

Unter anderem kann auf der Straße gemalt werden. Claudia Andrae, ein neues Vereinsmitglied aus Aschersleben, zeigt den Kinder, wie hebräische Schrift aussieht. Außerdem können Interessenten die ehemalige Synagoge besichtigen. Bei Bedarf bieten Vereinsmitglieder Führungen an. Um 14 Uhr wird auch eine neue Ausstellung eröffnet, die einen Monat lang zu sehen sein wird.

Thema sind die familiären jüdischen Hintergründe von Rosa Luxemburg. Die Ausstellung wird von der Rosa-Luxemburg-Stiftung zur Verfügung gestellt, so Gentkow. Sie kann mittwochs, 12., 19. und 26. Juni, 17 bis 18 Uhr, sowie sonntags, 9., 16., 23. und 30. Juni, 13 bis 15 Uhr, besichtigt werden.

Neben der Gastausstellung sind auch die beiden Dauerausstellungen des Vereins noch aufgebaut: „Luthers Judenbild und sein langer Schatten im mitteldeutschen Raum“ sowie „Gemeinsam erinnern an das jüdische Eisleben“. Laut Gentkow wird zum Petrikirchplatz am Samstag der Wirt des Asia- und Sushi-Restaurants „Lutherschenke“ in der Lutherstraße einen Imbiss anbieten. Eine Woche später, am 15. Juni, wird sich der Synagogenverein dann beim Sommerfest präsentieren.