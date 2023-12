Warum es in Klostermansfeld partiell dunkel war und ob das vielleicht mit einem zu hohen Aufkommen durch Windenergie zusammenhängt.

Stromausfall in Klostermansfeld: Mitnetz gibt Ursache bekannt

In Klostermansfeld ist es in der Vergangenheit häufiger zu Stromausfällen gekommen.

Klostermansfeld/MZ. - Seit einiger Zeit falle insbesondere bei starkem Wind in Klostermansfeld der Strom aus. Auch am Wochenende wieder. Darauf machte ein Leser per Mail aufmerksam und fragte nach, woran das wohl liegen könne und ob der erhöht anfallende Windstrom vielleicht nicht verarbeitet werden könne.