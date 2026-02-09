Der Goldpreis hat kürzlich einen neuen Rekord aufgestellt. Wie wirkt sich das auf den Handel aus? Die MZ hat bei Ankäufern und der Sparkasse in Mansfeld-Südharz nachgefragt.

Sorgt der hohe Goldpreis für Ansturm bei Händlern in Mansfeld-Südharz?

Der Eisleber Juwelier Jürgen Koch hat viel Erfahrung mit dem Ankauf von Altgold.

Eisleben/MZ - Der Goldpreis steigt und steigt – und das seit Jahren. Ende Januar ist ein neuer Allzeitrekord erreicht worden: Eine Feinunze (31,1 Gramm) wurde auf dem internationalen Markt mit knapp 5.600 US-Dollar gehandelt. Seitdem ist der Preis zwar wieder etwas gefallen – bleibt aber weiter auf einem sehr hohen Niveau. Sorgt das für einen Ansturm bei den Goldankäufern? Die MZ hat bei Händlern in Mansfeld-Südharz nachgefragt.