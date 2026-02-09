Dessau/MZ. - Einen Diebstahl von Bargeld aus ihrer Wohnung hat eine 93-Jährige bei der Polizei angezeigt. Nach ihren Angaben war die Rentnerin am Donnerstag, 5. Februar, gegen 13 Uhr vor ihrer Wohnungstür in der Innenstadt von zwei Männern angesprochen worden. Diese erklärten, dass bei der Frau vermutlich eingebrochen wurde.

Die 93-Jährige öffnete ihre Wohnungstür und bat die beiden Männer hinein, um nachzusehen, ob sich noch Personen in der Wohnung befinden. Nachdem die Männer die Wohnung verlassen hatte, merkte die Frau, dass aus ihrer Wohnstube Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich fehlte.