Eisleben/Wimmelburg/MZ. - Die Sicherungsarbeiten an der Millionenbrücke kommen gut voran. Wie Peter Lotze, Regionalbereichsleiter der Landesstraßenbaubehörde, der MZ sagte, könne die Landesstraße 151 zwischen Eisleben und Wimmelburg voraussichtlich am Donnerstag, „spätestens am Freitag“, wieder komplett freigegeben werden. Am Dienstag war die Straße zunächst halbseitig mit einer Ampelregelung geöffnet worden.

