Heftiger Starkregen am Freitagnachmittag betraf besonders des Seegebiet Mansfelder Land. In Elbitz sackte eine Stützmauer teilweise ein. Die Familie musste ihr Zuhause verlassen und darf es nicht mehr betreten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Elbitz/MZ. - Der heftige Starkregen am Freitagnachmittag hat vor allem das Seegebiet Mansfelder Land arg in Mitleidenschaft gezogen. In Hornburg stand nach den nicht mal zehn Minuten heftigstem Regen quasi der gesamte Ort unter Wasser. 40 Liter pro Quadratmeter sollen in den wenigen Minuten gefallen sein.