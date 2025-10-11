Die leerstehende Immobilie im Breiten Weg 7 in Eisleben ist versteigert worden. In dem Haus waren über die Jahre verschiedene Geschäfte ansässig.

Das Haus im Breiten Weg 7 steht seit längerem leer.

Eisleben/MZ/JM. - In Eisleben hat erneut ein leerstehendes Gebäude einen neuen Eigentümer gefunden. In einem Zwangsversteigerungsverfahren am Amtsgericht hat eine Immobilienfirma aus Frankfurt am Main den Zuschlag für das Haus Breiter Weg 7 erhalten. Das Unternehmen hat in jüngster Zeit bereits mehrere ruinöse Immobilien in der Lutherstadt erworben.