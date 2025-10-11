weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  4. Zwangsversteigerung am Amtsgericht Eisleben: Ruinöses Haus in Eisleben hat neuen Eigentümer

Die leerstehende Immobilie im Breiten Weg 7 in Eisleben ist versteigert worden. In dem Haus waren über die Jahre verschiedene Geschäfte ansässig.

11.10.2025, 08:00
Das Haus im Breiten Weg 7 steht seit längerem leer. (Foto: Müller)

Eisleben/MZ/JM. - In Eisleben hat erneut ein leerstehendes Gebäude einen neuen Eigentümer gefunden. In einem Zwangsversteigerungsverfahren am Amtsgericht hat eine Immobilienfirma aus Frankfurt am Main den Zuschlag für das Haus Breiter Weg 7 erhalten. Das Unternehmen hat in jüngster Zeit bereits mehrere ruinöse Immobilien in der Lutherstadt erworben.