Nach dem behördlichen Eingreifen sind die Hunde wieder da: Die Debatte um Tierhaltung, Sicherheit und Zuständigkeiten flammt in Rothenschirmbach erneut auf. Was ist passiert?

Das Veterinäramt des Landkreises Mansfeld-Südharz griff am 5. Juni ein und holte die weiblichen Tiere und Welpen ab.

Rothenschirmbach/MZ - Die Hunde sind zurück in Rothenschirmbach und mit ihnen die Sorgen. Vier Rüden sind jetzt wieder auf das Grundstück im Unterdorf gezogen, das in den vergangenen Wochen zum Zentrum einer hitzigen Debatte über Sicherheit, Tierwohl und Behördenhandeln geworden ist.