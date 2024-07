Benndorf/MZ. - Neustart in Benndorf: Bürgermeister Matthias Jentsch (parteilos) begrüßte in der konstituierenden Sitzung am Montagabend die neu gewählten Mitglieder des Gemeinderates. In dem zwölf Mitglieder zählenden Gremium sitzt fortan auch Bernd Rößler von der AfD – eine durchaus brisante Konstellation.

