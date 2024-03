Vom Osterkaffee bis zum Trödelmarkt – in Benndorf wird in diesem Jahr nicht nur kräftig gefeiert. Auch einige Projekte stehen an - teilweise mit sportlichem Zeitplan.

Welche Projekte in Benndorf in den nächsten Monaten verwirklicht werden sollen

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Benndorf/MZ. - Die Benndorfer können ihre Terminkalender zücken: In den kommenden Monaten dürfte keine Langweile aufkommen. Das kulturelle Leben in ihrem Heimatort wird mit zahlreichen Veranstaltungen kräftig angekurbelt. Der Bürgermeister und ortsansässige Organisatoren sorgen dafür. „Ich bleibe meinem Motto treu: In Benndorf ist was los“, sagt Matthias Jentsch.