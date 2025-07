In Zingst können Besucher bei geführten Alpakawanderungen mit den Tieren durch die Natur streifen. Anbieterin Stefanie Poweleit setzt dabei auf Entschleunigung und den positiven Effekt tiergestützter Aktivitäten. MZ-Redakteur Sebastian Meyer hat das Angebot ausgetestet. Was er erlebt hat.

Flauschige Auszeit: So erholsam ist die Alpakawanderung in Zingst

MZ-Redakteur Sebastian Meyer testete mit Leo, dem „Träumer“, an seiner Seite eine Alpakawanderung in Zingst aus.

Zingst/MZ. - Ein leichter Wind streicht über die Felder, die Blätter der Bäume rascheln leise, und in der Ferne ist ein zwitschernder Vogel zu hören. Es ist ein idyllischer Morgen im Wald nahe Zingst. Doch nicht nur das Naturtreiben ist an diesem Tag zu hören, da sind auch die sanften Schritte und Summlaute unserer flauschigen Begleiter: eine Gruppe von Alpakas. Denn hier in Zingst bietet Stefanie Poweleit bei den „Sonnenschein Alpakas“ verschiedene tiergestützte Aktivitäten an. Eine davon ist die Alpakawanderung, die ich an diesem Tag nun mal selbst austesten wollte.