  4. Netzwerk „GreenPower MSH2“: Ratssitzung im Mansfelder Grund-Helbra: CDU-Fraktionschef kritisiert Vielzahl der AfD-Anträge

Im Verbandsgemeinderat Mansfelder Grund-Helbra werden die zahlreichen Anträge der AfD zur Tagesordnung ein Thema. Der geforderte Austritt aus dem Netzwerk „GreenPower MSH2“ stößt auf erste Kritik.

Von Daniela Kainz 17.02.2026, 06:15
Die Fluktuation innerhalb der Verwaltung der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra spiegelt sich auch in einem Antrag wider.
Die Fluktuation innerhalb der Verwaltung der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra spiegelt sich auch in einem Antrag wider. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Helbra/MZ. - Die zahlreichen Anträge und Anfragen der AfD-Fraktion zur jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates Mansfelder Grund-Helbra sorgten im Gremium für Diskussion.