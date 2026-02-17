Netzwerk „GreenPower MSH2“ Ratssitzung im Mansfelder Grund-Helbra: CDU-Fraktionschef kritisiert Vielzahl der AfD-Anträge
Im Verbandsgemeinderat Mansfelder Grund-Helbra werden die zahlreichen Anträge der AfD zur Tagesordnung ein Thema. Der geforderte Austritt aus dem Netzwerk „GreenPower MSH2“ stößt auf erste Kritik.
17.02.2026, 06:15
Helbra/MZ. - Die zahlreichen Anträge und Anfragen der AfD-Fraktion zur jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates Mansfelder Grund-Helbra sorgten im Gremium für Diskussion.