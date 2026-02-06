Helbras Bürgermeister Gerd Wyszkowski bedauert, dass Projektentwickler wär die Pläne zur Produktion von grünem Wasserstoff auf Eis gelegt hat. Welche Konsequenzen die Entscheidung für die Gemeinde hat.

Mehrfach kamen die Projektentwickler mit ihren Partnern zum Netzwerktreffen in Helbra zusammen.

Helbra/MZ. - Nachdem Projektentwickler Juwi und seine Partner die Produktionspläne von grünem Wasserstoff für Mansfeld-Südharz in Helbra aus wirtschaftlichen Gründen vorerst nicht mehr verfolgen, stellt sich die Frage nach der Zukunft des damit verbundenen Windenergieprojektes in der Gemeinde.