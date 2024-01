Polleben/MZ. - Auf nicht alltägliche Art hat die Polizei am Dienstagmorgen in der Unterrißdorfer Straße in Eisleben einen Dieb gestellt. Beamte fanden den 39-Jährigen schlafend in einem Pkw, welcher am Montag in der Gerbstedter Straße in Polleben gestohlen worden war.

Zeugen hatten von einem Unfall auf der B 180 bei Volkstedt berichtet, der vom gestohlenen Wagen verursacht wurde, welcher dann vom Unfallort flüchtete.

Bei einer Untersuchung des Mannes aus dem Harz-Kreis wurden Einbruchswerkzeuge und Diebesgut entdeckt. Der Wagen wurde seinem Besitzer zurückgegeben.