Am Bauernprotest kommt man am Montag auch auf der Bundesstraße 80 nicht vorbei. In Eisleben auf dem Gewerbegebiet Strohügel sammeln sich die Traktoren und jede Menge Lkw. Weitere Aktionen für diese Woche sind bereits angekündigt.

Mit Plakaten an den Traktoren machte so mancher Landwirt seinem Unmut über die aktuelle Politik Luft.

Eisleben/MZ. - Minus neun Grad Celsius zeigt das Thermometer am Montagmorgen 7 Uhr an der Autobahnauffahrt bei Rothenschirmbach. Die Stimmung unter den Landwirten, Lkw-Fahrern und Handwerkern ist keinesfalls frostig, sondern eher kämpferisch und entschlossen. Im Konvoi und mit Polizeibegleitung will sich der lange und PS-starke Demonstrationszug über die Autobahn A 38 in Richtung Halle und dort zum Riebeckplatz auf den Weg machen. In Grüppchen treffen sich die Fahrer der Schlepper und Lkw im eisigen Wind und diskutieren.