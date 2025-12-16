In Helfta ist vor einer Woche ein leerstehendes Gebäude komplett ausgebrannt. Welche ersten Erkenntnisse die Polizei dazu hat.

Polizei hat erste Erkenntnisse zu Großbrand in Helfta

Mehrere Feuerwehren aus Eisleben und Umgebung waren bei dem Großbrand in der vergangenen Woche in Helfta im Einsatz.

Eisleben/MZ/JM - Nach dem Großbrand in der vergangenen Woche auf einem Grundstück an der Hauptstraße in Helfta laufen die Ermittlungen der Polizei. Am Montagabend war dort ein leerstehendes Gebäude in Brand geraten. Mehrere Feuerwehren aus Eisleben und Umgebung waren bis zum frühen Morgen im Einsatz. Zum Teil musste unter schwerem Atemschutz gearbeitet werden.