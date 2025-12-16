Gebäude an der Helftaer Hauptstraße ausgebrannt Polizei hat erste Erkenntnisse zu Großbrand in Helfta
In Helfta ist vor einer Woche ein leerstehendes Gebäude komplett ausgebrannt. Welche ersten Erkenntnisse die Polizei dazu hat.
Eisleben/MZ/JM - Nach dem Großbrand in der vergangenen Woche auf einem Grundstück an der Hauptstraße in Helfta laufen die Ermittlungen der Polizei. Am Montagabend war dort ein leerstehendes Gebäude in Brand geraten. Mehrere Feuerwehren aus Eisleben und Umgebung waren bis zum frühen Morgen im Einsatz. Zum Teil musste unter schwerem Atemschutz gearbeitet werden.