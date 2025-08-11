Schutzkleidung muss Hitze, Rauch und Schadstoffe standhalten. In Eisleben sorgt die Wäscherei der Lebenshilfe für fachgerechte Pflege. Warum die Einsatzkleidung der Feuerwehrleute einen „Ablaufzähler“ hat.

Nur 40 Wäschen? Wie viel Kommunen in Mansfeld-Südharz in Einsatzkleidung investieren

Michaela Unverricht und Nicole Hartwig arbeiten bei der Lebenshilfe Eisleben. Dort wird auch Einsatzbekleidung der Feuerweheren gereinigt.

Eisleben/MZ - Einfach mal mit dem Feuerwehrschlauch absprühen? So bekommt man die schützende Funktionsbekleidung der Feuerwehrleute nicht unbedingt sauber. Da müssen schon Profis ran, die etwas von sachgemäßer und schonender Reinigung verstehen. Solche wie die Wäscherei der Lebenshilfe Eisleben.