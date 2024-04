Nach einem ersten Arbeitseinsatz an der alten St.-Gertrud-Kirche in Eisleben haben sich Bau- und Denkmalfachleute ein Bild vom Zustand des denkmalgeschützten Gebäudes verschafft.

Neues Leben in der St.-Gertrud-Kirche in Eisleben - der neue Förderverein legt los

Eisleben/MZ. - Der im Februar gegründete Förderverein „St.-Gertrud-Kirche – Nicolaiviertel“ in Eisleben legt los. Vor wenigen Tagen hat es einen ersten großen Arbeitseinsatz auf dem Kirchengelände in der Nicolaistraße gegeben, an dem sich rund 40 Vereinsmitglieder und Bürger sowie 25 Schülerinnen und Schüler der Katharinenschule beteiligt haben.