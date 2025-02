Sven Krämer ist der neue Küchenchef für die Gastronomie, im „Bistro und Café Markt 33“ sowie im Galerie-Café im Katharinenstift in Eisleben. Was er für Pläne hat.

Neuer Küchenchef im „Bistro Am Markt 33“ in Eisleben

Gastronomie in der Lutherstadt Eisleben

Sven Krämer ist der neue Chefkoch im "Bistro und Café am Markt 33" in Eisleben.

Eisleben/MZ. - Kichererbsen-Curry mit Reis, Winterliches Ratatouille mit Hähnchenbrust, Gnocchi und Walnuss-Pesto und Karotten-Ingwer-Suppe – diese drei Gerichte stehen in dieser Woche als besonderes Angebot auf der Speisekarte im „Bistro am Markt 33“ in Eisleben.