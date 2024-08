Das Bistro & Café Markt 33 in Eisleben ist wieder geöffnet und bietet wochentags Frühstück und ein Mittagsgericht an.

Nach der „Kreativpause“ - Bistro & Café Markt 33 in Eisleben ist wieder geöffnet

Gastronomie in der Lutherstadt

Eisleben/MZ. - Wie sehr das Bistro & Café Markt 33 in Eisleben vermisst wird, hat Sebastian Schmidt in den vergangenen Monaten immer wieder erfahren. „Wir haben sehr viele Anfragen bekommen, wann wir wieder öffnen“, sagt Schmidt, Assistent der Geschäftsführung der Unternehmensgruppe Wend. Die Firma betreibt seit 2020 das kleine Lokal in der Innenstadt – und hat Anfang dieses Jahres dann noch das Galerie-Café im Katharinenstift von Meike und Karl-Heinz Ehrwerth übernommen.

Doch wenig später, Ende März, verkündeten die Betreiber, dass das Bistro & Café Markt 33 eine „Kreativpause“ einlegen werde. Was bei manchen Gästen natürlich für Befürchtungen sorgte, dass aus der „Pause“ am Ende vielleicht eine dauerhafte Schließung werden könnte.

Das Bistro & Café Markt 33 in Eisleben hat nach einer Pause wieder geöffnet. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Kreativpause im Café für Verschönerungen genutzt

„Wir mussten uns vor allem aufgrund der hohen Nachfrage im Galerie-Café erst einmal neu sortieren“, sagt Schmidt. Gerade was den Einsatz des Personals betrifft. Zudem sei die Kreativpause für kleine Verschönerungen am Markt 33 genutzt worden.

Unter anderem sind die Dekoration erneuert und neue Stühle angeschafft worden. Auch das Konzept für die beiden Lokalitäten sei überarbeitet worden. Und die Befürchtungen im Hinblick auf die Kreativpause können nun entkräftet werden, denn seit Montag ist das Bistro & Café am Markt wieder geöffnet. Montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr gibt es hier nun wieder Frühstück, kleine Snacks sowie mittags ein Tagesgericht.

Am Wochenende können die Gäste wie gehabt im Galerie-Café frühstücken (Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag von 9 bis 18 Uhr sowie Mittwoch bis Freitag von 13 bis 18 Uhr). Zum Team gehören im Bistro Bianca Kressin und Mandy Grosam und im Galerie-Café Andrea Schmidt. Dazu kommen Aushilfen und Praktikanten sowie Schülerinnen und Schüler.

Kuchenangebot gefragt

Wie Schmidt sagt, werde das Frühstück am Wochenende im Galerie-Café sehr gut angenommen. „Da kommen viele Touristen, aber auch Einheimische aus Eisleben und Umgebung.“ Daneben ist dort natürlich auch das Kuchenangebot gefragt.

„Wir freuen uns, dass wir jetzt wieder beide Cafés geöffnet haben“, so Schmidt. Das Katharinenstift sei ideal für Gäste, die es ruhiger mögen. Im Bistro am Markt dagegen sei man näher am städtischen Leben.

„Das ist hier ja ein zentraler Punkt, wo man sich gut treffen oder mal auf jemanden warten kann.“ In beiden Lokalitäten können auch größere Gruppen und geschlossene Gesellschaften bewirtet werden.