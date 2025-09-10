weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Maskottchen der Eisleber Wiese: Neue Wiesis eingetroffen - wie viele es mittlerweile in Eisleben gibt

Die Nachfrage nach Wiesis ist ungebrochen. Unter anderem freuen sich der Kinderschutzbund Mansfeld-Südharz und die Eisleber Autolackiererei Helbig über eine eigene Standfigur.

Von Jörg Müller 10.09.2025, 14:00
Der Kinderschutzbund Mansfeld-Südharz und die Autolackiererei Werner Helbig in Eisleben freuen sich über ihre neuen Wiesis.
Der Kinderschutzbund Mansfeld-Südharz und die Autolackiererei Werner Helbig in Eisleben freuen sich über ihre neuen Wiesis. (Foto: Maik Schumann)

Eisleben/MZ. - Die Wiesi-Parade in Eisleben erhält weiteren Zuwachs. Nachdem erst Anfang dieses Jahres neue Rohlinge ausgeliefert und dann nach den Ideen und Wünschen der jeweiligen Besteller gestaltet worden waren, sind jetzt noch einmal weitere der lebensgroßen Wiesenmaskottchen dazugekommen.