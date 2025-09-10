Maskottchen der Eisleber Wiese Neue Wiesis eingetroffen - wie viele es mittlerweile in Eisleben gibt
Die Nachfrage nach Wiesis ist ungebrochen. Unter anderem freuen sich der Kinderschutzbund Mansfeld-Südharz und die Eisleber Autolackiererei Helbig über eine eigene Standfigur.
10.09.2025, 14:00
Eisleben/MZ. - Die Wiesi-Parade in Eisleben erhält weiteren Zuwachs. Nachdem erst Anfang dieses Jahres neue Rohlinge ausgeliefert und dann nach den Ideen und Wünschen der jeweiligen Besteller gestaltet worden waren, sind jetzt noch einmal weitere der lebensgroßen Wiesenmaskottchen dazugekommen.