Die Nachfrage nach Wiesis ist ungebrochen. Unter anderem freuen sich der Kinderschutzbund Mansfeld-Südharz und die Eisleber Autolackiererei Helbig über eine eigene Standfigur.

Neue Wiesis eingetroffen - wie viele es mittlerweile in Eisleben gibt

Der Kinderschutzbund Mansfeld-Südharz und die Autolackiererei Werner Helbig in Eisleben freuen sich über ihre neuen Wiesis.

Eisleben/MZ. - Die Wiesi-Parade in Eisleben erhält weiteren Zuwachs. Nachdem erst Anfang dieses Jahres neue Rohlinge ausgeliefert und dann nach den Ideen und Wünschen der jeweiligen Besteller gestaltet worden waren, sind jetzt noch einmal weitere der lebensgroßen Wiesenmaskottchen dazugekommen.