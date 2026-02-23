Der Eisleber Stadtrat hat über die Besetzung der ehrenamtlichen Schiedsstelle für die neue Amtsperiode entschieden.

Eisleben/MZ - Damit Nachbarschaftsstreitereien nicht unbedingt vor Gericht landen und unnötige Kosten verursachen, gibt es die Schiedsstellen. Hier versuchen ehrenamtliche Schiedspersonen, zwischen den Beteiligten zu vermitteln und eine Schlichtung herbeizuführen. In Eisleben hat der Stadtrat jetzt die Schiedspersonen für die neue fünfjährige Amtszeit gewählt.