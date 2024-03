Für den Erhalt des baufälligen Malakow-Turmes – der letzte seiner Art in Sachsen-Anhalt – fließen Fördermittel des Bundes. Warum das Projekt trotzdem erst ganz am Anfang steht.

Der Malakow-Turm in Helbra befindet sich seit Jahren in einem bedenklichen Bauzustand.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Helbra/MZ. - Ausschließlich positive Reaktionen löst eine aktuelle Nachricht aus dem Hause von Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Bündnis 90/Die Grünen) an FDP-Bundestagsmitglied Ingo Bodtke aus dem Mansfelder Land in der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra aus. In einem Schreiben wird ihm mitgeteilt, dass mit Fördermitteln für den unter Denkmalschutz stehenden und baufälligen Malakow-Turm in Helbra zu rechnen ist.