Lüttchendorf/MZ - Es gilt immer zuerst der Grundsatz: „Schlichten statt richten“. Und hat man einmal einen Vergleich bei einer Schiedsstelle geschlossen, wirkt dieser wie ein Urteil. Darauf machte Richter Thomas Puls, der am Landgericht Halle (Saale) arbeitet und seit zehn Jahren für die Schiedsleute zuständig ist, auf der Jahreshauptversammlung der Schiedsleute am vergangenen Samstag im Gasthof Milano „Fortuna“ in Lüttchendorf noch einmal deutlich. „Natürlich streben wir in erster Linie einen Vergleich an“, erklärt Puls. Erst wenn dieser scheitert, kann man vor Gericht klagen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.