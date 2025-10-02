Susann Ludenia und Hilmar Burghardt haben für ihre Fotokalender für das kommende Jahr wieder viele interessante Motive gefunden.

Das Deckblatt für den Jahreskalender 2026 für Eisleben. Thema ist das Postwesen.

Eisleben/Wippra/MZ. - Dass Susann Ludenia und Hilmar Burghardt in ihren Fotokalendern historische Gebäude, Institutionen und Ereignisse in Eisleben und Wippra lebendig werden lassen, liegt in der Natur der Sache. Denn das ist schließlich genau ihr Anliegen. Was die beiden zum Thema des Eisleber Kalenders für das nächste Jahr inspiriert hat, war freilich ein unwiderrufliches Ende: Das einstige Kaiserliche Postamt in der Lutherstadt ist in diesem Jahr geschlossen worden.