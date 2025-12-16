weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Zwangsversteigerung am Amtsgericht Eisleben: Mehrere Interessenten - Für wie viel das ehemalige Sozialgebäude der Hettstedter Bleihütte versteigert wurde

Das ehemalige Sozialgebäude am Hettstedter Hüttenberg, zuletzt als Bildungszentrum genutzt, stand jetzt erneut zur Zwangsversteigerung am Amtsgericht Eisleben. Wie der Termin ausgegangen ist.

Von Jörg Müller 16.12.2025, 10:00
Das ehemalige Sozialgebäude der Hettstedter Bleihütte stand jetzt zur Zwangsversteigerung.
Eisleben/Hettstedt/MZ - Es war das älteste laufende Zwangsversteigerungsverfahren am Amtsgericht Eisleben: Seit 2018 wurde für zahlreiche Gewerbegrundstücke in Hettstedt ein neuer Eigentümer oder eine neue Eigentümerin gesucht.