Das ehemalige Sozialgebäude am Hettstedter Hüttenberg, zuletzt als Bildungszentrum genutzt, stand jetzt erneut zur Zwangsversteigerung am Amtsgericht Eisleben. Wie der Termin ausgegangen ist.

Mehrere Interessenten - Für wie viel das ehemalige Sozialgebäude der Hettstedter Bleihütte versteigert wurde

Das ehemalige Sozialgebäude der Hettstedter Bleihütte stand jetzt zur Zwangsversteigerung.

Eisleben/Hettstedt/MZ - Es war das älteste laufende Zwangsversteigerungsverfahren am Amtsgericht Eisleben: Seit 2018 wurde für zahlreiche Gewerbegrundstücke in Hettstedt ein neuer Eigentümer oder eine neue Eigentümerin gesucht.