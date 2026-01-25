Die Mitglieder des Fördervereins Schmid-Schacht Helbra haben ihr Veranstaltungsangebot für 2026 vorgelegt. Wie sie ihre Ausstellung über die Bergbau- und Hüttentradition zeitgemäßer präsentieren wollen.

Mehr Führungen zum Bergbau geplant: Wann das Vereinsgelände Gästen in Zukunft offen steht

Auf dem Vereinsgelände vom Schmid-Schacht Helbra wird an den Bergbau und die Hüttentradition im Mansfelder Land erinnert.

Helbra/MZ. - Der Veranstaltungskalender des Fördervereins Schmid-Schacht Helbra hält eine große Neuerung in diesem Jahr für Besucher bereit. Das Team um den Vorsitzenden Harald Henke kann endlich Pläne umsetzen, die lange Zeit nicht realisierbar waren - aus personellen Gründen.