  4. Schmid-Schacht Helbra mit Neuerung: Mehr Führungen zum Bergbau geplant: Wann das Vereinsgelände Gästen in Zukunft offen steht

Die Mitglieder des Fördervereins Schmid-Schacht Helbra haben ihr Veranstaltungsangebot für 2026 vorgelegt. Wie sie ihre Ausstellung über die Bergbau- und Hüttentradition zeitgemäßer präsentieren wollen.

Von Daniela Kainz 25.01.2026, 14:00
Auf dem Vereinsgelände vom Schmid-Schacht Helbra wird an den Bergbau und die Hüttentradition im Mansfelder Land erinnert.
Auf dem Vereinsgelände vom Schmid-Schacht Helbra wird an den Bergbau und die Hüttentradition im Mansfelder Land erinnert. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Helbra/MZ. - Der Veranstaltungskalender des Fördervereins Schmid-Schacht Helbra hält eine große Neuerung in diesem Jahr für Besucher bereit. Das Team um den Vorsitzenden Harald Henke kann endlich Pläne umsetzen, die lange Zeit nicht realisierbar waren - aus personellen Gründen.