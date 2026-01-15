Die Folkrock-Band um Klaus Adolphi aus Elben gibt am 23. Januar ein Konzert im Eisleber Theater - mit einem besonderen Programm.

„Medizin nach Noten“ - „The Aberlour’s“ spielen besonderes Jubiläumskonzert im Theater Eisleben

Eisleben/MZ - Der Konzerttitel könnte erst einmal ein bisschen in die Irre führen: „The Aberlour’s – 25 Years of Folk’n’Beat“. Denn die Band um den Sänger und Multiinstrumentalisten Klaus Adolphi aus Elben ist 1999 gegründet worden und hat ihr 25-jähriges Bestehen also bereits 2024 gefeiert.