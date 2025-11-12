Seit 1. Dezember hat die McDonald's-Filiale in Eisleben einen neuen Chef: Kenny Kraft will das Schnellrestaurant für eine Million Euro umgestalten. Was genau er plant.

Für eine Million Euro - Neuer Chef gestaltet McDonald's-Filiale in Eisleben um

Kenny Kraft (rechts) ist seit diesen Monat Filialleiter bei McDonald’s in Eisleben. Seine Frau Martina Kraft (links) ist auch im Konzern angestellt. Die bisherige Franchisenehmerin Anastasia Gogberashvili (Mitte) übernimmt McDonald’s-Filialen in Mecklenburg-Vorpommern.

Eisleben/MZ. - „Natürlich esse ich jeden Tag etwas bei McDonald’s“, sagt Kenny Kraft. „Meistens einen kleineren Burger wie den Cheeseburger.“ Aber auch einen Kaffee oder eine Cola sei immer drin. Ranzukommen an die Produkte ist für den Wernigeröder kein Problem, denn Kenny Kraft leitet bereits fünf McDonald’s-Filialen in Sachsen-Anhalt. Diesen Monat folgte mit Eisleben dann Nummer sechs.