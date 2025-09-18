weather regenschauer
  4. Wahl in Verbandsgemeinde: Mansfelder Grund-Helbra: Warum Bauamtschef Hesse Bürgermeister Born beerben möchte

Lars Hesse, Chef der Bauverwaltung der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra, möchte Borns Nachfolger werden. Er sagt, was die Einwohner von ihm als Bürgermeister erwarten können.

Von Daniela Kainz 18.09.2025, 10:00
Lars Hesse leitet die Bauverwaltung in der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra.
Helbra/MZ. - Noch vor einigen Tagen hagelte es Absagen oder man gab sich zurückhaltend, als die MZ nach einem möglichen Nachfolger für Verbandsgemeindebürgermeister Norbert Born (SPD) in den Fraktionen des Verbandsgemeinderates Mansfelder Grund-Helbra nachfragte. Nun kommt Bewegung in die Sache.