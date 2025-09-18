Lars Hesse, Chef der Bauverwaltung der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra, möchte Borns Nachfolger werden. Er sagt, was die Einwohner von ihm als Bürgermeister erwarten können.

Helbra/MZ. - Noch vor einigen Tagen hagelte es Absagen oder man gab sich zurückhaltend, als die MZ nach einem möglichen Nachfolger für Verbandsgemeindebürgermeister Norbert Born (SPD) in den Fraktionen des Verbandsgemeinderates Mansfelder Grund-Helbra nachfragte. Nun kommt Bewegung in die Sache.