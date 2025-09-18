Weißenfels/MZ - In Weißenfels geben sich dubiose Personen offenbar zu Unrecht als Vertreter der Stadtwerke aus und sorgen für Verwirrung. Die Polizei warnt vor den angeblichen „Vertretern“ der Stadtwerke, die in der Saalestadt unterwegs seien und vorgeben, Stromzähler ablesen und Rechnungen einsehen zu wollen. Laut Revier haben diese Personen sogar entsprechende Aufdrucke auf der Jacke, die ihnen einen offiziellen Anstrich geben würden. Die Beamten riefen die Bürger zu Vorsicht auf, man solle grundsätzlich bei Haustürgeschäften argwöhnisch sein.