5.000 Frühblüher Spende soll Kreisverkehr in der Ascherslebener Bahnhofstraße erblühen lassen
Dank einer Spende soll es im Frühjahr in Aschersleben noch bunter werden. Bereits im vergangenen Jahr gab es eine Pflanzenspende für den Bauwirtschaftshof.
18.09.2025, 12:15
Aschersleben/MZ - Dank einer Spende kann der Bauwirtschaftshof den Kreisverkehr in der Ascherslebener Bahnhofstraße mit 5.000 Blumenzwiebeln bestücken. Im vergangenen Jahr war bereits die Grünfläche an der Pferde-Eine mit Frühblühern bepflanzt worden.