weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Aschersleben
    4. >

  4. 5.000 Frühblüher: Spende soll Kreisverkehr in der Ascherslebener Bahnhofstraße erblühen lassen

5.000 Frühblüher Spende soll Kreisverkehr in der Ascherslebener Bahnhofstraße erblühen lassen

Dank einer Spende soll es im Frühjahr in Aschersleben noch bunter werden. Bereits im vergangenen Jahr gab es eine Pflanzenspende für den Bauwirtschaftshof.

Von Kerstin Beier 18.09.2025, 12:15
Auch in diesem Jahr sollen wieder Narzissen und andere Frühblüher im Ascherslebener Stadtgebiet in die Erde gebracht werden.
Auch in diesem Jahr sollen wieder Narzissen und andere Frühblüher im Ascherslebener Stadtgebiet in die Erde gebracht werden. (Foto: Frank Gehrmann)

Aschersleben/MZ - Dank einer Spende kann der Bauwirtschaftshof den Kreisverkehr in der Ascherslebener Bahnhofstraße mit 5.000 Blumenzwiebeln bestücken. Im vergangenen Jahr war bereits die Grünfläche an der Pferde-Eine mit Frühblühern bepflanzt worden.