Dank einer Spende soll es im Frühjahr in Aschersleben noch bunter werden. Bereits im vergangenen Jahr gab es eine Pflanzenspende für den Bauwirtschaftshof.

Spende soll Kreisverkehr in der Ascherslebener Bahnhofstraße erblühen lassen

Auch in diesem Jahr sollen wieder Narzissen und andere Frühblüher im Ascherslebener Stadtgebiet in die Erde gebracht werden.

Aschersleben/MZ - Dank einer Spende kann der Bauwirtschaftshof den Kreisverkehr in der Ascherslebener Bahnhofstraße mit 5.000 Blumenzwiebeln bestücken. Im vergangenen Jahr war bereits die Grünfläche an der Pferde-Eine mit Frühblühern bepflanzt worden.