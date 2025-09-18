weather regenschauer
  4. Energie aus Abfall: Testlauf für Hightech-Progroup-Kraftwerk in Sandersdorf hat begonnen

Das neue Kraftwerk liefert Dampf und Strom aus Reststoffen, schließt Transportwege kurz und filtert Schadstoffe fast vollständig heraus – ein Modellprojekt für Klimaneutralität?

Von Robert Martin 18.09.2025, 11:00
Das neue Waste-to-Energy-Kraftwerk auf dem Sandersdorfer Progroup-Gelände hat mit dem Testbetrieb begonnen.
Das neue Waste-to-Energy-Kraftwerk auf dem Sandersdorfer Progroup-Gelände hat mit dem Testbetrieb begonnen. (Foto: Progroup AG/Thomas Jänisch)

Sandersdorf/MZ. - Der Wind fegt über das Dach des neuen Kraftwerkes. In Dutzenden Metern Höhe lässt Jan-Simon Liedtke die Hand über das weitläufige Progroup-Gelände im Sandersdorfer Norden fahren. „Dort sehen Sie unsere Papierfabrik“, sagt der Standortleiter und zeigt auf ein Bündel gigantischer Leitungen: „Und das sind die Verbindungen zum neuen Kraftwerk – dort laufen Dampf, Gas, Wasser und Strom.“