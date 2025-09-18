Der Fußweg in der Magdeburger Straße in Roßlau ist neu gemacht. Warum er dennoch Menschen mit einer Gehbehinderung Sorgen bereitet. Was die Stadt zur Kritik an der Gestaltung und zu weggefallenen Kurzzeitparkplätzen an der Apotheke sagt.

Neugemachter Fußweg wird in Roßlau zur Hürde für Menschen mit Rollator

Wie soll sie mit ihrem Rollator nun gefahrlos zur Bäckerei kommen? Christel Haberland hat kein Verständnis für die Planungen.

Rosslau/MZ. - Christel Haberland ist sauer, genauer gesagt stinksauer auf die Stadt. Sie steht in der Magdeburger Straße in Roßlau, über die jetzt der Verkehr zur Ersatzbrücke der Zerbster Brücke rollt und möchte zur Bäckerei Lantzsch. Doch der neugemachte Fußweg und den alten Platz trennt nicht nur ein Höhenunterschied, sondern auch eine Grünfläche.