Die Stadt Eisleben hat in diesem Jahr weniger Grundsteuern eingenommen. Deshalb sollen jetzt die Hebesätze angepasst werden.

In Eisleben wird über die Grund- und Gewerbesteuern beraten.

Eisleben/MZ/JM. - Durch die Grundsteuerreform, die in diesem Jahr in Kraft getreten ist, hat die Lutherstadt Eisleben insgesamt weniger Steuern eingenommen. Wie Matthias Dominka, Fachbereichsleiter Finanzen in der Stadtverwaltung, im Finanzausschuss darlegte, sei der Steuerertrag im Vergleich zum vergangenen Jahr um rund 221.000 Euro auf jetzt rund 2,7 Millionen Euro zurückgegangen.