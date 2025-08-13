weather heiter
  4. Sachsen-Anhalts Bildungsminister will es wissen: Lehrermangel in Mansfeld-Südharz - so geht die Sekundarschule Röblingen damit um

Jan Riedel informiert sich in der Sekundarschule „Am Salzigen See“ umfassend über die aktuellen Probleme, mit denen das Lehrpersonal umgehen muss.

Von Susanne Christmann 13.08.2025, 17:50
Wie bekommt man die kleinen gelbe Kugel aus der Mitte aus einem Kreis heraus, ohne den Kreis zu betreten und den Boden zu berühren? Eine Teambildungsmaßnahme für Sekundarschüler, an der aber auch Bildungsminister Jan Riedel zu knabbern hatte. Foto: Susanne Christmann

Röblingen am See. - Lehrermangel, Schwierigkeiten, Zugang zum Lehrer-Laptop zu bekommen, kein stabiles Netz in allen dafür in Frage kommenden Räumen für die mobilen, digitalen Tafeln, zu viel bereits anderweitig verplante Stunden für jene Leute, die als pädagogische Unterrichtshilfen die Lehrer in den Klassen unterstützen sollen...