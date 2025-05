Lebloser Körper in Waldstück bei Benndorf gefunden

In einem Waldstück bei Benndorf im Landkreis Mansfeld-Südharz ist am Montag eine Leiche gefunden worden. Der Fund könnte in Zusammenhang mit der Suche nach der vermissten Sandra K. aus Benndorf stehen. Auch ein Hund soll am Fundort gewesen sein.

Benndorf/MZ. - Es ist die Nachricht, vor der sich die Menschen in Benndorf, ganz Mansfeld-Südharz und darüber hinaus gefürchtet haben. Am Montagnachmittag ist in einem Waldstück bei Benndorf eine leblose Person gefunden worden.

Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich dabei um Sandra K. aus Benndorf handelt, ist nach MZ-Informationen groß. Demnach handelt es sich bei dem gefundenen Körper um die Leiche einer Frau.

Sandra K. war am Ostermontag verschwunden

Die Frau war am Ostermontag von einer Gassi-Runde mit ihrem Hund nicht zurückgekehrt. Daraufhin hatten Einsatzkräfte der Polizei die Region nach Hinweisen durchkämmt. Mit großem Aufgebot waren sie, unterstützt von der Feuerwehr der Verbandsgemeinde, in Benndorf, aber auch Helbra, Wimmelburg und Hettstedt im Einsatz gewesen. Am Mittwoch vergangener Woche waren Einsatzkräfte erneut mit einem sogenannten Mantrailer-Hund in einer Benndorfer Gartenanlage unterwegs gewesen.

Geprüft wurden zuletzt laut Polizei auch Hinweise, die nach den Presseberichten eingegangen waren. So wollten Anrufer die junge Frau im Hauptbahnhof in Leipzig oder in einem der dortigen Restaurants gesehen haben. Aber auch diese Hinweise hatten nicht dazu beigetragen, die Mutter von Kindern im Alter von 13 und 16 Jahren zu finden. Auch in der MDR-Sendung „Kripo live“ hatte es einen Suchaufruf gegeben, der aber keine neuen Hinweise erbrachte.

Bulldogge Tinka ebenfalls bei der Leiche gefunden

Dann am Montagnachmittag die Schock-Nachricht der Polizei: „Im Rahmen von Geländeerkundungen zur Vorbereitung möglicher weiterer Suchmaßnahmen in einem aktuellen Vermisstenfall hat die Polizei am Nachmittag in einem Waldstück bei Benndorf eine leblose Person gefunden“, hieß es.

Laut MZ-Informationen befand sich auch die Bulldogge „Tinka“, mit der Sandra K. am Ostermontag das Haus verlassen hatte, zum Zeitpunkt der Entdeckung neben der Leiche. Das Tier wurde Angehörigen übergeben.

Weiter heißt es bei der Polizei: „Zur Klärung der Identität sowie der Todesumstände des Leichnams wurden Kriminaltechniker und Rechtsmediziner hinzugezogen. Die Leiche wird zur weiteren Untersuchung an das Institut für Rechtsmedizin der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg nach Halle (Saale) überführt. Ein Verfahren zur Ermittlung der Todesursache ist eingeleitet.“

Große Anteilnahme in Benndorf

Am Montagnachmittag wollte die Polizei „aus ermittlungstaktischen Gründen“ keine weiteren Angaben machen. „Wir bitten um Verständnis, da sich die Gesamtuntersuchungen noch in einem frühen Stadium befinden. Die Ermittlungen werden direkt von einem Fachkommissariat im Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Halle (Saale) geführt. Die Kriminalpolizei ermittelt in alle Richtungen.“

Die Suche nach Sandra K. hatte große Anteilnahme in der Bevölkerung im Landkreis ausgelöst. So versuchten etwa wildfremde Menschen in den Sozialen Medien, den Angehörigen Trost und Hoffnung zu geben. Und auch in Benndorf sei die Anteilnahme sehr groß, hatte Bürgermeister Matthias Jentsch bestätigt.