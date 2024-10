Röblingen/MZ. - Mit einer Kuh kollidierte ein Pkw am Freitagmorgen bei Röblingen im Seegebiet Mansfelder Land. Wie von der Polizei gemeldet wurde, war am Freitagmorgen auf der Kreisstraße 2269 zwischen Alberstedt und Röblingen am See eine Kuh auf der Fahrbahn. Ein Pkw, der auf der Strecke unterwegs war, kollidierte mit dem Rind. Das Tier verendete noch an der Unfallstelle, war aus dem Polizeirevier weiter zu erfahren. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Autofahrer blieb bei dem Vorfall unverletzt, heißt es dazu weiter.