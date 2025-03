Bauernkriegsjubiläum in Mansfeld-Südharz Kleine Kirchengemeinde Hornburg stellt eigenes Event auf die Beine

Am 3. Mai genau vor 500 Jahren erstürmten aufständische Bauern das Kloster in Holzzelle. Dieses Ereignisses will man mit einer Veranstaltung in Hornburg und dann am authentischen Ort in Holzzelle gedenken.