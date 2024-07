Eisleben - Das waren keine leichten Beschlüsse, die der neue Stadtrat am Dienstagabend in seiner ersten Sitzung in der Malzscheune treffen musste: Auf dem Tisch der Abgeordneten lagen zwei Beschlussvorlagen, mit denen sie Bürgermeister Carsten Staub (parteilos) ermächtigt hätten, rechtlich gegen die Kreisumlagebescheide 2018 und 2020 vorzugehen. Der Streitwert würde insgesamt bei rund 18 Millionen Euro liegen. Beide Beschlussanträge wurden aber mehrheitlich abgelehnt. Die Stadt Eisleben wird also in diesen beiden Fällen nicht gegen den Landkreis klagen.

