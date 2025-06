Eine junge Georgierin betreibt seit Dezember 2023 das Restaurant in der Lutherstadt. Jetzt wird das 30-jährige Jubiläum des Standorts am 3E gefeiert.

Junge Frau sorgt für frischen Wind bei McDonald’s in Eisleben

Anastasia Gogberashvili ist seit Ende 2023 Betreiberin des McDonald’s-Restaurants in Eisleben.

Eisleben/MZ. - So kurios kann es im Leben manchmal zugehen. Als das McDonald’s-Restaurant in Eisleben 1995 eröffnet wurde, war Anastasia Gogberashvili noch ein Baby. Jetzt feiert die Niederlassung an der Ecke Hallesche Straße/Am Helftaer Anger ihr 30-jähriges Bestehen – unter Leitung von Gogberashvili. Denn die 31-Jährige ist seit Dezember 2023 Betreiberin des Restaurants.