Platzbahnkegeln, Blasmusik und Partyband am Abend: Was wünscht man sich eigentlich noch mehr von einem Heimatfest?

Stedten/MZ. - Als gute Gastgeber haben sich die Stedtener eine ganze Menge einfallen lassen, um die Gäste davon zu überzeugen, dass man an diesem Wochenende auf dem Heimatfest in Stedten gewesen sein muss. Das Festprogramm kann sich sehen lassen und startet am Freitag, 16 Uhr, ganz im Zeichen der Olympischen Spiele, wenngleich mit einer Sportart, die man dort vergeblich sucht: Platzbahnkegeln. Die Teams, die dort ihre Kräfte messen wollen, bestehen im Wesentlichen auch aus denjenigen, die sich um die Organisation des Heimatfestes in Stedten verdient gemacht haben. Das wiederum sind neben dem Ortschaftsrat die Feuerwehr, die Gartenvereine, die Kegler und die Platzbahnkegler, die Pferdefreunde und natürlich der Sportverein Romonta Stedten. Viele fleißige Hände sorgen dafür, dass das Fest am Wochenende gelingt.

Auf den sportlichen Freitag folgt der Festsamstag, der jeder Altersgruppe etwas bieten soll. 10 Uhr eröffnen die Blütenkönigin und der Fanfarenzug Querfurt das Heimatfest und das gibt auch die Gelegenheit, die Sieger des Platzbahnkegelns zu ehren. Die Mädchen und Jungen aus Stedten und Umgebung dürfen sich dann auf ein Kinderfest freuen. Kutschfahrten kündigte Organisator Frank Scheiner an, ebenso einen Spielewagen, ein Karussell, basteln, Kinderschminken sowie Torwandschießen. Ab 14 Uhr wird zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Für Menschen, die nicht so gut zu Fuß sind, wird auch ein Fahrdienst angekündigt. Abfahrt ist 13 Uhr von der Glück-auf-Siedlung und 13.30 Uhr von der Ambulanz in der Neuen Siedlung.

Ganz besonders erfreut ist Scheiner, dass es gelungen ist, die Partyband „Joe Eimer und die Skrupellosen“ für einen Gig zu gewinnen. „Das wäre toll, wenn sich deren Auftritt nochmal als ein Zugpferd erweisen würde“, so Scheiner, dem bewusst ist, dass man an diesem Wochenende mit einer Menge anderer Veranstaltungen in der Umgebung konkurriert. Aber immerhin, es ist auch das Stedtener Heimatfest, da muss man dabei gewesen sein. Am Samstag wird ein Eintritt erhoben in Höhe von acht Euro für Erwachsene und vier Euro für Rentner. Kinder bis 14 haben freien Eintritt.

Das Festwochenende in Stedten klingt am Sonntag gemütlich aus mit einem Frühschoppen ab 10 Uhr mit den Original Kranzberger Musikanten. Zum Mittag wird Essen aus der Gulaschkanone angeboten.